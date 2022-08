Dérbi campineiro e duelo catarinense agitam a Série B neste sábado

Estadão Conteúdo 20/08/2022 - 8:00 Compartilhe

O sábado será marcado por duelos regionais pela 25ª rodada da Série B do Brasileiro. A exceção é o duelo entre Sampaio Corrêa e CRB, no Maranhão. O principal jogo acontece em Campinas (SP) com uma das maiores rivalidades do país.

A partir das 11 horas, Ponte Preta e Guarani fazem o dérbi 204 no Estádio Moisés Lucarelli, que promete estar lotado. Mais de 16 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para os torcedores alvinegros. Por determinação do Ministério Público, o duelo entre os times vem sendo realizado com torcida única desde 2018.

Não bastasse a rivalidade histórica, o dérbi deste sábado também é um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Apesar da derrota para o Brusque, por 2 a 1, a Ponte Preta está mais tranquila, com 29 pontos, seis a mais que o Guarani, que ganhou do Náutico, por 1 a 0, e mesmo assim está na zona de rebaixamento.

Invicto há quatro dérbis, o Guarani leva vantagem no retrospecto histórico, com 69 vitórias contra 66 da Ponte Preta. Outros 67 confrontos terminaram empatados e ainda há um resultado desconhecido.

Outro duelo regional acontece na Arena Condá, em Chapecó (SC), e também reúne times que estão lutando contra o rebaixamento. Sem vencer há cinco jogos, sendo quatro empates seguidos, a Chapecoense tem 26 pontos contra 28 do Brusque, adversário deste sábado.

No Estádio Castelão, em São Luis (MA), o Sampaio Corrêa recebe o CRB em uma partida de dois times que estão no meio da tabela de classificação. Invictos há três rodadas, os maranhenses somaram 33 pontos até aqui, um a mais que os alagoanos.

Confira os jogos da 25ª rodada:

SÁBADO

11h

Ponte Preta x Guarani

16h30

Chapecoense x Brusque

19h

Sampaio Corrêa x CRB

DOMINGO

16h

Grêmio x Cruzeiro