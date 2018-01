Deral: soja e milho verão seguem com desenvolvimento atrasado ante 2016/17 no PR

São Paulo, 30/1 – O desenvolvimento das lavouras de soja e milho verão no Paraná segue atrasado em relação ao desempenho da safra de 2016/17. O relatório do Departamento de Economia Rural (Deral) divulgado nesta terça-feira mostra que até segunda-feira (29) apenas 16% das lavouras de milho estavam em fase de maturação, 26 pontos porcentuais abaixo dos 42% registrados em igual período da temporada anterior. Nos últimos sete dias, houve avanço de 8 pontos porcentuais. A soja atingiu 12% de maturação, 20 pontos porcentuais abaixo dos 32% obtidos em igual período de 2017. Na variação semanal, a maturação da oleaginosa aumentou 6 pontos porcentuais.

As condições de desenvolvimento estão boas para 84% do milho e 86% da soja, queda de 1 ponto porcentual no cereal e avanço de um ponto para as lavouras da oleaginosa, em relação à semana anterior. No ano passado, 94% do milho e 97% da soja paranaenses tinham boas condições de desenvolvimento.

O Deral informou, ainda, que 76% do feijão primeira safra está colhido, crescimento de 15 pontos porcentuais em relação à última semana. Do produto no campo, 32% se desenvolvem bem, avanço de 1 ponto porcentual ante o último apontamento. No dia 30 de janeiro do ano passado, a colheita do feijão estava superior, em 85% da área, e as condições eram boas para 84% das lavouras.