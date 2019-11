Deral reduz projeção para área e produção de soja no PR em novembro ante outubro

São Paulo, 21 – O Paraná deve semear 5,483 milhões de hectares com soja na safra 2019/20, de acordo com projeção mensal do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Estado, divulgada nesta quinta-feira, 21. A área é aproximadamente 5 mil hectares (0,09%) menor do que a projeção de outubro.

A estimativa para produção também recuou em cerca de 20 mil toneladas (0,10%) ante outubro, para 19,795 milhões de toneladas, 22,4% a mais do que na temporada passada.

De acordo com o Deral, 96% da área com soja no Paraná estava semeada até segunda-feira (18), com 80% em condição boa, 18% em condição média e 2% em situação ruim. O que já foi plantado está em fase de desenvolvimento vegetativo (86%), germinação (9%) e floração (5%). Além disso, 22% da safra 2019/20 já foi comercializada.

A projeção para área plantada com milho da primeira safra 2019/20 no Estado também foi reduzida, de 338.025 hectares em outubro para 334.913 hectares em novembro. Na safra 2018/19, foram semeados 360.095 hectares na primeira safra de milho – o recuo anual é de 6,13%. A expectativa de colheita foi elevada em novembro ante outubro, para 3,113 milhões de toneladas, 0,88% a menos do que em 2018/19.

O plantio do milho 1º safra alcançou 100% da área projetada no Estado, com comercialização em 5%. Do total semeado, 12% está em fase de floração e 88%, em desenvolvimento vegetativo. Além disso, 92% está em boas condições, 7% em condições médias e 1% em condição ruim.

A colheita do trigo na safra 2018/19 chegou a 98%, com 69% já comercializado. Do total, 87% está em condição boa e 13% em situação média; além disso, 100% está em fase de maturação.