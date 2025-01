Deral: PR inicia plantio da 2ª safra de milho em área de 2,56 milhões de hectares

São Paulo, 9 – O plantio da segunda safra de milho já começou no Paraná. A previsão de área é de 2,564 milhões de hectares, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Estado. O plantio atinge menos de 1% da área projetada. De acordo com o Deral, o ritmo lento dos trabalhos é normal para o período e está atrelado principalmente à colheita da soja, que ocupa 5,7 milhões de hectares (93% da área total da primeira safra de grãos) e teve menos de 1% das lavouras colhido até agora. “O plantio (de milho) só deve começar a evoluir mais rapidamente quando a colheita da soja tomar corpo”, diz o Deral.

O avanço também é limitado pelo clima. “Apesar das boas chuvas registradas até dezembro, 2025 começou quente e apenas com chuvas esparsas”, destaca o engenheiro agrônomo Carlos Hugo W. Godinho, do Deral, em nota. Em comparação com o ciclo anterior, a safra atual está mais atrasada.

O relatório aponta que 12% das lavouras de soja estão em maturação, 4 pontos porcentuais abaixo dos 16% registrados no mesmo período do ano passado, “indicando que a colheita deve ser um pouco mais lenta que no ciclo anterior”.

No caso do feijão segunda safra, que deve ocupar 381 mil hectares, o plantio atinge 6% da área prevista. Somadas, as áreas de milho e feijão segunda safra já semeadas representam mais de 32 mil hectares, ante 6,2 milhões de hectares ocupados pelas culturas na primeira safra.