Deral: no Paraná, colheita da 2ª safra de milho atinge 87% da área plantada

São Paulo, 13/08 – O Paraná já colheu 87% da área de milho de segunda safra referente ao ciclo 2018/19 até ontem, 12 de agosto, informou nesta terça-feira o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado. O avanço foi de 6 pontos porcentuais em relação ao levantamento da semana anterior. A área plantada com o cereal no Estado está estimada em 2,247 milhões de hectares.

Das lavouras ainda a serem colhidas, 68% apresentavam boa condição, 22% condição média e 10% condição ruim, de acordo com levantamento do Deral. Do total cultivado, 99% das lavouras estão em maturação e 1% está em frutificação.

Em relação ao trigo, cujo plantio de 1,008 milhão de hectares já havia sido concluído, 60% tinham condição boa, 31% condição média e 9% condição ruim, informou o Deral. As lavouras encontram-se em fase de frutificação (41%), desenvolvimento vegetativo (24%), floração (18%) e maturação (17%).