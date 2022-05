Deral mantém estimativa de 2ª safra de milho do Paraná em recorde de 16 mi t

SÃO PAULO (Reuters) – A segunda safra de milho do Paraná 2021/22 foi estimada nesta quinta-feira em 16 milhões de toneladas, de acordo com levantamento do Departamento de Economia Rural (Deral), que manteve a projeção de uma produção recorde no Estado em seu levantamento mensal.

Isso deverá representar um crescimento de 180% ante a temporada passada, quando seca e geadas afetaram as produtividades.





A colheita de milho segunda safra está próxima de começar no Estado, com 14% das áreas em maturação.

A safra de soja do Paraná 2021/22, já colhida, foi ajustada para 12 milhões de toneladas, ante 11,8 milhões na previsão de abril. Com a seca no início do ano, a produção da oleaginosa cairá 39% versus o ciclo anterior.

Já a safra de trigo, cujo plantio havia sido realizado em mais da metade da área projetada até o início da semana, está estimada em 3,88 milhões de toneladas, ante 3,86 milhões na previsão anterior, segundo o órgão do governo do Estado.

O volume representaria crescimento de 21% ante 2021, mas a safra ainda precisa de boas condições climáticas para se confirmar grande.

(Por Roberto Samora)