Deral informa que 88% das lavouras de soja 2023/24 apresentam boa condição no PR

São Paulo, 19- O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, informa que 88% das lavouras de soja 2023/24 no Estado apresentavam boa condição, até a segunda-feira, 18, em comparação com 86% na semana anterior. Com o plantio concluído desde a semana passada, a pesquisa mostra que 11% das plantações apresentavam condição média (12% na semana anterior) e 1% tinha condição ruim (2% há sete dias).

De acordo com o Deral, 30% das lavouras de soja do Paraná estavam na fase de desenvolvimento vegetativo (42% na semana anterior); 36% em floração ante 33% há sete dias e 34% em frutificação (24% na semana anterior).

Já o cultivo de milho verão, ou primeira safra, com plantio também concluído, apresentava as mesmas condições em comparação com a semana anterior: 80% tinha boa condição; 17% média e 3% ruim.

Da área semeada, 13% está em desenvolvimento vegetativo (21% na semana anterior); 30% em floração (36% há sete dias); 53% em frutificação (41% na semana passada) e 4% em maturação (2% na semana anterior).

