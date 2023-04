Deral eleva em 200 mil t estimativa de safra de soja do Paraná, reduz projeção de milho

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 27/04/2023 - 18:29 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A safra de soja do Paraná 2022/23 foi estimada nesta quinta-feira em recorde de 22,37 milhões de toneladas, apontou o Departamento de Economia Rural (Deral), elevando a projeção em 200 mil toneladas na comparação com a previsão divulgada no mês passado.







Com a colheita de soja já praticamente encerrada, o Deral aponta aumento de 83% na comparação com a temporada passada, quando a seca afetou as lavouras do segundo Estado produtor da oleaginosa do Brasil.

O órgão da Secretaria de Agricultura do Paraná reduziu a previsão de segunda safra de milho para 14,4 milhões de toneladas, versus 14,7 milhões anteriormente, após uma safra marcada por um plantio mais lento.

Se confirmada a projeção, a colheita ainda cresceria 8% na comparação anual, apesar de uma redução na área plantada de 9%, com impulso de melhores produtividades.

Já o trigo, cujo plantio está começando, teve a safra estimada em 4,48 milhões de toneladas, praticamente estável ante a previsão anterior.

Caso essa projeção venha a se confirmar, haveria uma alta de 32% ante temporada passada, considerando um aumento na área plantada de 13% ante o ano passado, para 1,36 milhão de hectares.

O Deral manteve a projeção de área plantada com trigo na comparação com o levantamento anterior.

(Por Roberto Samora)







