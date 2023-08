Deral divulga primeira estimativa para safra de grãos 2023/24 no PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 15:32 Compartilhe

São Paulo, 31 – O Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Paraná, divulgou nesta quinta-feira, 31, a primeira estimativa de intenção de plantio da safra de grãos 2023/24 no Estado. A área ocupada com as culturas de verão deve atingir 6,25 milhões de hectares, o que corresponde a uma leve queda de 1% em comparação com a temporada anterior (6,31 milhões de hectares).

Desse total, a soja vai ocupar a maior parte, com previsão de 5,80 milhões de hectares, praticamente estável em comparação com 2022/23 (5,79 milhões de hectares).

Já os produtores de milho devem cultivar área de 317 mil hectares em 2023/24, representando diminuição de 16% ante 2022/23 (379 mil hectares).

O Deral projeta nesta primeira estimativa 2023/24 que a produção de soja, que vai ser plantada, deve alcançar 21,94 milhões de toneladas, o que corresponde a uma queda de 2% em comparação com a safra anterior (22,42 milhões de t), com a produtividade caindo de 3.872 kg/ha para 3.782 kg/ha entre os dois períodos.

Já a primeira safra de milho 2023/24 no Paraná, segundo o Deral, pode atingir 3,13 milhões de t, representando queda de 17% ante 2022/23, que foi de 3,79 milhões de t. O rendimento estimado para as lavouras do cereal está projetado em 9.889 kg/ha, ante 9.988 kg/ha na temporada passada.

Trigo e 2ª safra de milho

O Deral apresentou também dados atualizados sobre as culturas de inverno da safra 2022/23, em fase de colheita. Segundo o levantamento, a produção de milho (segunda safra) deve atingir 13,98 milhões de toneladas, o que corresponde a um crescimento de 5% em comparação com a temporada anterior 2021/22 (13,27 milhões de t), para uma produtividade de 5.888 kg/ha ante 4.880 kg/ha na safra anterior.

Segundo o Deral, a produção de trigo deve ser de 4,49 milhões de t, o que corresponde a aumento de 28% ante a safra do ano passado (3,52 milhões de t). O rendimento estimado é de 3.187 kg/ha em comparação com 2.847 kg/ha da safra passada.

