Deral corta projeção de safra de soja no PR, mas eleva estimativa para milho

São Paulo, 27 – O Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura do Paraná atualizou nesta quinta-feira, 27, suas previsões para a safra de grãos 2024/25. Para a soja, o levantamento diminuiu a projeção de produção para 21,19 milhões de toneladas, ante 21,34 milhões de t na estimativa de janeiro. O resultado é 14% maior ante 2023/24 (18,51 milhões de t).

A área plantada permanece praticamente estável, em 5,77 milhões de hectares ante 2023/24 e ante o previsto em janeiro. O rendimento, no entanto, foi reduzido de 3.696 kg/ha projetados no mês passado para 3.673 kg/ha. Em 2023/24, a produtividade foi de 3.200 kg/ha.

Para o milho de primeira safra, a expectativa é de 2,80 milhões de t, aumento de 11% ante a temporada anterior (2,53 milhões de t) e maior em comparação com janeiro (2,64 milhões de toneladas). A área de plantio está projetada em 267,5 mil hectares, queda de 9% ante 2023/24 (294,4 mil hectares) e crescimento ante a previsão do mês passado (260,7 mil hectares). A produtividade média é de 10.462 kg/ha ante 10.115 kg/ha na estimativa de janeiro e 8.582 kg/ha em 2023/24.

Já para o milho de segunda safra, de inverno, a previsão é de 15,88 milhões de t (15,53 milhões de t na projeção de janeiro), 26% mais do que em 2023/24 (12,56 milhões de t), com área de 2,62 milhões de hectares (2,56 milhões de hectares na estimativa do mês passado), avanço de 3% na comparação com a safra 2023/24 (2,37 milhões de hectares), e produtividade estimada em 6.072 kg/ha (6.064 kg/ha na previsão de janeiro).

Para o trigo, o Deral estima produção de 2,34 milhões de t, queda de 36% em comparação com 2024 (3,66 milhões de t). A área plantada está projetada em 1,16 milhão de hectares, queda de 17% ante o ano passado (1,40 milhão de hectares).