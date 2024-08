Deral: colheita de trigo no PR atinge 3%; 98% da safrinha de milho está colhida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2024 - 9:15 Para compartilhar:

São Paulo, 21/08/2024 – A colheita de trigo no Paraná atinge 3% até esta terça-feira (20), em comparação com 1% até o dia 12 de agosto, informa o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado.

Com relação às condições das lavouras, o Deral mostra que 56% da área em bom desenvolvimento, 25% em condições médias e 19% ruins. As lavouras de trigo estão nas seguintes fases: desenvolvimento vegetativo (15%), floração (23%), frutificação (34%) e maturação (28%).

Já a colheita da segunda safra de milho alcança 98% das lavouras do Paraná em comparação com 96% na semana anterior. As condições dos milharais são as seguintes: boa (32%), média (44%) e ruim (24%). As fases são: 100% e maturação.