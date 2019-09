Deputados se encontram com presidente da Petrobras na luta pelos royalties

Rio – Antes de tentar sensibilizar o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o julgamento que vai tratar da redistribuição dos royalties do petróleo, o deputado Wladimir Garotinho (PSD) esteve reunido com o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, nesta segunda-feira (23), para pedir oficialmente números atualizados referente à produção de petróleo e repasse da participação aos estados produtores para embasar técnica e juridicamente o movimento de defesa de royalties.

“A lei que alterou os critérios é inconstitucional porque os royalties são previstos para compensar os impactos nos municípios da atividade de produção de petróleo. Se esta liminar cair, todo o caos econômico vivido pelo Estado do Rio será apenas um trailer do filme de terror que irá começar”, afirmou Wladimir Garotinho.

Presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios Produtores de Petróleo, Wladimir foi ao encontro acompanhado do coordenador da bancada do Rio na Câmara, Sargento Gurgel (PSL), do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Felipe Francischini, e do deputado estadual Anderson Moraes (PSL).