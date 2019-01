Deputados petistas recusam diálogo com Bolsonaro

Deputados do PT recusam um diálogo com o presidente Jair Bolsonaro após o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ter proposto hoje um “pacto” com a oposição para a aprovação de reformas no Congresso Nacional.

Petistas dizem que o discurso de Bolsonaro na posse, afirmando que o País começou a se libertar do “socialismo” e que a “nossa bandeira jamais será vermelha”, além de declarações anteriores atacando a oposição, não dá espaço para um diálogo.

“Quem quer dialogar não faz o que o Bolsonaro fez na posse ontem. A posse foi um ato de hostilidade e de propagação de ódio”, disse ao Broadcast/Estadão o líder do PT na Câmara, Paulo Pimenta. “O Bolsonaro tem que aprender primeiro que, quando ele abre a boca, tem consequência. Não adianta mandar o funcionário desfazer o que o chefe fez”.

O líder petista condicionou um diálogo a uma mudança de posicionamento do presidente. “Em primeiro lugar, tem que aprender a ter uma postura que até hoje nunca demonstrou a capacidade de ter.”

Para o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), a proposta de Onyx não apaga os discursos anteriores de Bolsonaro, que inviabilizariam um acordo com a oposição. “Até agora o pacto que eles propuseram é a gente dar o pescoço e eles a corda. É meio difícil. Se for diferente a conversa, não nos negamos a conversar. Por enquanto, o discurso de Bolsonaro não é de entendimento, é de confrontação”, declarou o parlamentar paulista.