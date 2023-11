Deputados governistas de Honduras forçam nomeação interina de chefes do MP

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/11/2023 - 20:54 Para compartilhar:

Deputados governistas de Honduras forçaram, nesta quarta-feira (1º), a polêmica nomeação interina de dois chefes do Ministério Público, provocando a indignação dos opositores, após dois meses de disputas.

A comissão permanente do Congresso, integrada por nove deputados governistas, nomeou por unanimidade os advogados Johel Zelaya como procurador-geral e Mario Morazán como procurador-geral adjunto, e os empossou de imediato.

O presidente do Congresso, Luis Redondo, que também chefia a comissão permanente, argumentou que esta tem atribuições para “eleger interinamente” os substitutos dos funcionários que encerraram seus mandatos, mas a oposição nega.

A comissão ficou a cargo do Congresso com o começo, nesta quarta, de um recesso legislativo, dois meses depois de os procuradores-gerais Oscar Chinchilla e Daniel Sibrián concluírem seus mandatos de cinco anos, sem que seus sucessores tenham sido escolhidos.

No entanto, o Congresso não pôde eleger seus substitutos devido a disputas entre os dois blocos, que individualmente carecem da maioria necessária para designá-los.

O partido governista Libre (esquerda) alcançou 52 votos e três partidos da oposição somaram 74, mas a eleição exige 86 votos – dois terços dos 128 deputados.

Sibrián continuou atuando como procurador-geral, o que foi repudiado pela situação.

Com a nomeação dos interinos, os deputados da comissão permanente “cometeram crime de traição à pátria, abuso de autoridade [e] violação dos deveres”, sentenciou o presidente do Partido Nacional (PN, direita), David Chávez.

O presidente do PN e outros membros da oposição se postaram na entrada do prédio do Ministério Público, em Tegucigalpa, para tentar impedir a entrada dos procuradores designados.

O líder da bancada do PN, Thomas Zambrano, encabeçou um grupo de deputados que tentou entrar no prédio legislativo para frustrar a eleição, mas foram impedidos por policiais, em meio a empurrões.

“Queremos falar com a comissão permanente, estão cometendo um abuso e mais uma ilegalidade, queixou-se Zambrano.

Na noite de terça-feira, três deputados da oposição ficaram feridos ao serem agredidos com garrafas, paus e pedras por ativistas do Libre.

O deputado governista Bartolo Fuentes assegurou à AFP que os legisladores opositores querem que “o Ministério Público os continue protegendo” em seus vínculos com “a corrupção e o narcotráfico”.

Fuentes fez alusão ao ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, do PN, preso em Nova York por tráfico de drogas.

