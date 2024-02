Deputados dos EUA aprovam retirada de poder de Biden para congelar licenças de projetos de GNL

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/02/2024 - 14:55 Para compartilhar:

O projeto de lei para retirar o poder da administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de congelar as licenças para novos projetos de exportação de gás natural liquefeito (GNL) foi aprovado na Câmara dos Deputados na quinta-feira, 15. O texto deve enfrentar uma batalha mais difícil no Senado.

Os deputados aprovaram o projeto de lei proposto pelo deputado republicano August Pfluger, do Texas, por 224 votos a favor, 200 contrários e 7 abstenções.

O projeto de lei precisa ser aprovado no Senado, controlado pelos democratas, além de ser sancionado por Biden, que determinou uma pausa temporária nas licenças em meio a pressões de grupos ambientalistas.

Os Estados Unidos se tornaram o maior exportador de GNL do mundo em 2023, ultrapassando o Catar e a Austrália, de acordo com dados citados em relatório da Shell divulgado em 14 de fevereiro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias