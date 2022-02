Deputados do Irã apresentam condições para reativar acordo nuclear

DUBAI (Reuters) – Parlamentares iranianos estabeleceram seis condições para o renascimento do acordo nuclear iraniano de 2015 com potências globais em uma carta ao presidente Ebrahim Raisi publicada neste domingo, informou a agência estatal Irna.

Assinada por 250 dos 290 parlamentares, a carta aponta que os representantes dos Estados Unidos e da Europa deveriam garantir que não deixariam um acordo restaurado, nem acionariam o “mecanismo de retrocesso” sob o qual as sanções ao Irã seriam imediatamente restabelecidas em caso de violação da conformidade nuclear.

O parlamento não votou nas condições propostas e o líder supremo aiatolá Ali Khamenei, que conta com o apoio da linha-dura no comando do legislativo, tem a palavra final sobre a política nuclear do Irã e todos os outros assuntos de Estado.

“Temos que aprender uma lição com experiências passadas e colocar uma linha vermelha no interesse nacional ao não nos comprometermos com nenhum acordo sem antes obter as garantias necessárias”, explicam os parlamentares na carta.

A declaração surge em meio às etapas finais de negociação para reativar um acordo nuclear de 2015 de Viena, que pode levar a um acordo “muito em breve”, segundo um alto funcionário da União Europeia.

Tais condições colocadas pelos parlamentares em um momento crucial correm o risco de restringir o espaço de manobra dos negociadores iranianos em Viena e colocar em risco um acordo final.

(Reportagem Redação Dubai)

