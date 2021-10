Deputados de SP aprovam fim da meia-entrada em eventos culturais e esportivos

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) aprovou na noite desta quarta-feira (27) um projeto de lei que acaba com os ingressos de meia-entrada no estado. As informações são do g1.

O texto é de autoria do deputado Arthur do Val (Patriotas), conhecido como Mamãe Falei, e diz que a meia-entrada em eventos artísticos, cinema, dentre outros, que hoje é reservada a idosos e estudantes, passará a ser válida “a todas as pessoas com idades entre 0 e 99 anos”.

Em teoria, isso significa o fim do benefício, uma vez que a meia-entrada passaria a ser o preço padrão cobrado nas bilheterias.

De acordo com o parlamentar, o projeto atende a um pedido do setor de eventos. “Na verdade, quando você garante a meia-entrada para todo mundo, você não tem meia-entrada na prática”.

O projeto segue para sanção do governador João Doria (PSDB).

