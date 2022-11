Deputados de Goiás aprovam contribuição do agronegócio; produtores avaliam ir à Justiça

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 19:06 Compartilhe

Por Rafaella Barros

SÃO PAULO (Reuters) – Com 22 votos a favor e 14 contrários, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou em segunda votação nesta quarta-feira a chamada contribuição Fundeinfra, que pode atingir até 1,65% sobre a venda de produtos como a soja e que tem sido alvo de duras críticas de produtores.

Agora, a matéria segue para a sanção do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

O objetivo da nova contribuição é compensar parte das perdas de arrecadação que o Estado vem tendo com a redução do ICMS para combustíveis, energia e telecomunicações.

Os recursos, destacou a Alego em nota, serão direcionados à implementação de políticas e ações administrativas nas áreas de infraestrutura agropecuária, transportes, manutenção, conservação, pavimentação, entre outras.

A contribuição de Goiás foi inspirada em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que tem programas semelhantes.

O presidente da Associação de Produtores de Soja, Milho e Outros Grãos do Estado de Goiás (Aprosoja), Joel Ragagnin, lamentou a aprovação do projeto e disse à Reuters que a entidade está avaliando ir à Justiça, mas que há “outros passos” que também podem ser dados, como a atuação da entidade no processo que vai definir os detalhes da cobrança da taxa.

“A gente tem que entender primeiro a viabilidade dessas medidas judiciais. Para isso, temos que verificar como vai ser a regulamentação da matéria, como vai ser essa cobrança”, disse Ragagnin.

