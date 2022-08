Deputados criam grupo para acompanhar preparação da seleção na Copa do Catar

Estadão Conteúdo 05/08/2022 - 19:21 Compartilhe

Na quinta-feira, a Comissão do Esporte na Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma equipe de trabalho para acompanhar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, que será realizada no fim deste ano, entre os meses de novembro e dezembro. A idealização do projeto surgiu após o requerimento do Deputado Federal José Rocha (União/BA), que presidiu o Vitória-BA, na década de 1980.

Como justificativa, o parlamentar alegou que a participação da seleção de Tite na Copa do Mundo do Catar é “um evento importante” para o País e que deve ter sua participação acompanhada pela comissão. “É um evento importante para nosso País, com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Essa comissão, sendo uma comissão do esporte, é interessante que a gente crie um grupo de trabalho para acompanhar essa preparação”, disse.

Ainda no texto de requerimento da proposta, José Rocha pontuou que a seleção vive um momento “delicado” e ainda que a comissão tem como objetivo resgatar a imagem do Brasil. “O futebol brasileiro vive uma conjuntura delicada no cenário mundial: desde a conquista do pentacampeonato em 2002, o Brasil não chega a uma semifinal da Copa do Mundo. Exceção feita apenas na edição de 2014, em que fomos o país sede e fomos eliminados de forma vexatória pela Alemanha”, seguiu.

“A proposta desse Grupo de Trabalho é provocar discussões dentro deste colegiado e junto à Confederação Brasileira de Futebol, entidade máxima do futebol brasileiro, como parte de um conjunto de esforços para resgatar a imagem do Brasil como “o país do futebol”, afirmou.

O requerimento, porém, não indica a ida dos parlamentares ao Catar para acompanhar a seleção durante a realização do Mundial. Os integrantes do grupo não foram definidos e serão indicados pela comissão.