Deputados cobram explicações sobre gastos de Janja nas Olimpíadas de Paris

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/07/2024 - 17:06 Para compartilhar:

Três deputados federais do Novo solicitaram ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, “esclarecimentos detalhados” sobre os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e da comitiva que a acompanhou em Paris, na França, na semana passada. Janja representou o governo brasileiro na abertura dos Jogos Olímpicos 2024.

Os parlamentares listam seis questões sobre a viagem da primeira-dama ao país europeu. Além de requisitarem a lista completa de todos os membros da comitiva, também questionam o custo total da viagem, a justificativa para a presença de cada um dos integrantes do grupo, a comprovação da participação efetiva de cada um deles e os eventos que a primeira-dama participou na capital francesa.

Também perguntam se a primeira-dama ou qualquer membro da comitiva recebeu presentes ou brindes durante a viagem. Procurada pelo Estadão, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) informou que “divulgação das despesas será feita conforme os procedimentos padrões de transparência”.

Acompanhando as publicações das redes sociais e da mídia internacional, o Estadão listou as atividades divulgadas pela primeira-dama na Cidade Luz. A socióloga desembarcou na quinta-feira, 25, com uma comitiva de sete assessores, e retornou ao Brasil segunda-feira, 29.

O documento com as questões foi protocolado pelos deputados Adriana Ventura (Novo-SP), Gilson Marques (Novo-SC) e Marcel van Hattem (Novo-RS) na Câmara dos Deputados nesta segunda. “A transparência e o controle sobre os gastos públicos são fundamentais para garantir a confiança da sociedade nas instituições governamentais e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos”, diz trecho do requerimento.

Após o requerimento ser protocolado na Casa, é preciso que um relator seja designado no prazo de cinco sessões e ofereça um parecer favorável, para que então o documento seja enviado por meio de ofício ao órgão para o qual são solicitadas informações. Segundo o regimento da Câmara, o ministro terá 30 dias para responder aos questionamentos.

Conforme informações disponíveis em ordens bancárias anteriores à viagem, o Estadão mostrou os valores recebidos em diárias por alguns dos integrantes da comitiva. Variam de R$ 6.533,39 (pagos à assessora de imprensa de Janja, a jornalista Taynara Pretto Tenório da Cunha) a R$ 23.616,32, recebidos por Priscila Pinto Calaf, profissional que trabalha nas redes sociais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Foi a primeira vez na história das Olimpíadas que o governo brasileiro foi representado por uma primeira-dama. Janja conseguiu a credencial de representante do governo brasileiro fora do prazo estipulado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) para o envio dos nomes dos chefes de Estado.

Além dos compromissos relacionados aos esportes e da presença em competições com atletas brasileiros, a primeira-dama também participou de agendas com ministros brasileiros, prefeitos de cidades de diversos países, bancos e financiadores.