Deputados britânicos aprovam sanções contra Boris Johnson

LONDRES, 19 JUN (ANSA) – A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou nesta segunda-feira (19) um duro relatório que conclui que o ex-premiê britânico Boris Johnson mentiu deliberadamente ao Parlamento no caso “partygate”, que diz respeito à sua participação em festas durante o período mais restritivo da pandemia de Covid-19.

Com isso, os parlamentares aceitaram as sanções previstas no documento elaborado pela comissão bipartidária de Westminster que investigou as acusações contra Johnson.

O texto foi aprovado por 354 deputados e recebeu somente sete votos contrários, apesar de muitos se abstiverem, principalmente os conservadores, incluindo o atual primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak.

Johnson, cuja carreira é marcada por escândalos e reviravoltas, renunciou ao cargo de premiê em 2022 em meio a várias polêmicas, incluindo as envolvendo festas durante um período de regras rígidas de lockdown no Reino Unido, mas havia permanecido como legislador no parlamento britânico, cargo que também renunciou no início de junho. (ANSA).

