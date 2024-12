Deputados articulam grandes mudanças na reforma tributária do Senado

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 13/12/2024 - 12:54 Para compartilhar:

As mudanças na regulamentação da reforma tributária, aprovadas na quinta-feira, 12, no Senado, não agradaram totalmente aos deputados, que já preveem grandes alterações no projeto. O texto será debatido entre os relatores neste domingo, 15, com o relatório previsto para entrega na segunda-feira, 16.

O maior incômodo está na alíquota-padrão, que sofreu um aumento significativo, passando de 26,5% para 28,54% até 2032. Ao final desse período, o governo terá a obrigação de apresentar um projeto para reduzir a porcentagem ao limite inicial.

Os relatores também avaliam a possibilidade de retomar a cobrança do imposto seletivo para armas e munições. O tema havia sido incluído no Senado, mas a oposição conseguiu aprovar um destaque que retirou o dispositivo da proposta. Com a iminente retomada da cobrança, deputados da oposição já se articulam para apresentar um novo destaque em plenário.

A tributação sobre refrigerantes no imposto seletivo e a lista de medicamentos isentos ou com alíquota reduzida também devem ser reavaliadas.

O projeto unifica cinco impostos (PIS, Cofins, IPI, ISS e ICMS) em um Imposto de Valor Agregado (IVA), dividido em dois tributos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), este último compartilhado entre estados e municípios. O CBS será composto por impostos federais, enquanto o IBS englobará as alíquotas estaduais e municipais.

O projeto também institui o imposto seletivo, conhecido como “imposto do pecado”, que incidirá sobre produtos considerados nocivos à saúde, como bebidas alcoólicas, refrigerantes, cigarros, veículos em geral, apostas esportivas e cassinos.

O texto está previsto para votação no plenário da Câmara na próxima terça-feira, 17. Se aprovado, seguirá para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).