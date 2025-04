Deputados apontam insatisfação após serem alocados separados de Bolsonaro

Deputados bolsonaristas que participam da manifestação na Avenida Paulista neste domingo, 6, não ficaram contentes ao serem alocados para um carro de som secundário. À IstoÉ, parlamentares afirmaram que a escolha foi seletiva e “sem sentido”.

O incomodo maior foi com a subida de vereadores de São Paulo, prefeitos e deputados selecionados no carro principal, ao lado de Bolsonaro. Outros deputados foram alocados em um carro de som ao lado, onde estavam fotógrafos e cinegrafistas.

Antes, a organização do evento tinha divulgado que apenas senadores e governadores subiram com o ex-presidente. O cenário foi bem diferente no decorrer do evento.

No carro principal, marcaram presença os deputados André Fernandes (PL-CE), Nikolas Ferreira (PL-MG), Caroline de Toni (PL-SC), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e o vice-presidente da Câmara, Altineu Cortês (PL-RJ).

Ainda no veículo estavam o vereador paulistano Lucas Pavanatto (PL) e os deputados estaduais Tome Abduch (Republicanos) e Paulo Mansur (PL).

Um deputado federal disse, reservadamente, que houve uma seleção do que ele chama de “patota do Sóstenes”, em referência aos aliados do líder do PL na Câmara e principal articulador do PL da Anistia.

Outro afirmou não entender a seletividade, já que a preferência deveria ser de deputados federais, já que o texto está na Câmara dos Deputados.

A mais incomodada foi a deputada federal Bia Kicis (PL-DF). A IstoÉ flagrou a decepção da parlamentar durante conversas com aliados. Na última manifestação, em setembro do ano passado, Bia chegou a discursar no carro principal.

Ela foi questionada pela IstoÉ sobre a decepção. Ela chegou a mostrar a mensagem para a vereadora Zoe Martinez (PL), que estava ao lado dela. Pessoalmente, minimizou a situação e disse haver um “revezamento” de pessoas no carro.