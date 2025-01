Deputados alemães iniciam debate explosivo sobre imigração

Os deputados alemães iniciaram um debate acalorado sobre imigração nesta sexta-feira (31), antes de uma votação que poderia levar os conservadores a se aliar novamente à extrema direita, em meio à campanha eleitoral.

A análise da proposta de lei do partido União Democrata-Cristã (CDU), que busca restringir o reagrupamento familiar, começou com várias horas de atraso, após negociações mal-sucedidas para evitar que o texto avançasse devido aos votos da legenda de extrema direita Alternativa para a Alemanha (AfD).

“Ainda podemos fechar a porta do inferno juntos”, declarou o deputado social-democrata Rolf Mützenich, pedindo à direita para “restabelecer o cordão sanitário” das formações moderadas contra o AfD.

Os conservadores garantem que não buscam uma aliança com o governo, mas promover suas ideias para limitar a imigração.

“Vocês não acreditarão seriamente que estamos nos aproximando de um partido [o AfD] que quer nos destruir”, afirmou Friedrich Merz, candidato conservador à chancelaria alemã, em referência às eleições parlamentares de 23 de fevereiro.

Na quarta-feira, os conservadores, favoritos nas pesquisas antes das eleições, causaram alvoroço ao aprovar, com os votos do AfD, um texto prévio sobre imigração que busca proibir a entrada na Alemanha de todos os estrangeiros sem documentos, incluindo os que buscam asilo.

O AfD, um partido nacionalista e anti-imigração, tem mais de 20% das intenções de voto, o dobro do registrado nas eleições de 2021, de acordo com as pesquisas. Ele está atrás dos conservadores, que têm cerca de 30%.

