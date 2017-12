Deputado republicano Trent Franks renuncia, após ser acusado de assédio sexual

O deputado republicano Trent Franks, do Arizona, anunciou na noite de quinta-feira que deixará o posto no Congresso, após ser acusado de assédio sexual por duas assessoras. Um político conservador em seu oitavo mandato, Franks disse que deixará a Casa em janeiro.

Franks, de 60 anos, é acusado de discutir a questão da barriga de aluguel com duas funcionárias da Câmara de maneira a deixá-las desconfortáveis. O deputado disse que já tem dois filhos por esse método e que buscaria outra mulher disposta a fazer isso mais uma vez. “Devido à minha familiaridade e experiência com o processo da barriga de aluguel, eu claramente me tornei insensível a quanto a discussão desse tema extremamente pessoal pode afetar outros”, comentou Franks.

O presidente da Câmara, o também republicano Paul Ryan, emitiu um comunicado após a renúncia. Ryan disse que, após ser informado sobre os relatos das mulheres, considerou-os dignos de crédito e encorajou Franks a renunciar.

O anúncio da renúncia ocorreu no mesmo dia em que o senador democrata Al Franken, de Minnesota, também informou que deixará o posto. Franken é acusado de assédio sexual por várias mulheres. Ele pediu desculpas por alguns casos, mas em outros disse que lembra das coisas de maneira diferente. Fonte: Dow Jones Newswires.