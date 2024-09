Deputado reclama de lanche dado pela Latam em voo: ‘Revoltado’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/09/2024 - 10:26 Para compartilhar:

O deputado distrital Jorge Vianna (PSD) reclamou do lanche oferecido pela companhia aérea Latam durante uma sessão do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) no último dia 24.

Vianna já havia reclamado sobre uma pipoca que havia recebido durante um voo da mesma companhia. Na ocasião, o parlamentar disse ter contado somente nove pipocas dentro do pacote.

Na tribuna, Vianna criticou o fato de passageiros pagarem passagens à valores “altos” e receberem nove gramas de polvilho para comer. “Você fica até duas horas dentro do avião e você não consegue almoçar, eles não oferecem nem pago”, afirmou indignado.

Em seu perfil pessoal nas redes sociais, Vianna postou o trecho em que comenta sobre o episódio e escreveu na legenda: “Espero que a Latam reavalie sua política de serviços e trate os passageiros com a dignidade que merecem!”.

Em resposta ao deputado, a Latam disse que o feedback dos clientes é essencial para aprimorar os serviços da empresa, e se disse lamentar pela experiência frustrada de Vianna.

Procurada pelo site IstoÉ, a companhia ainda não retornou com um posicionamento oficial. O espaço permanece aberto.

