Deputado que comandou CPI do MST pode presidir Comissão de Relações Exteriores

Após o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciar sua decisão de se licenciar do mandato na Câmara Federal para permanecer nos Estados Unidos, o parlamentar Luciano Zucco (PL-RS) deve ser indicado pela legenda para presidir a Comissão de Relações Exteriores.

A informação foi passada pelo próprio ’03’, em transmissão ao vivo pelas redes sociais. “Dentre os vários nomes que circulam, a gente acabou decidindo pelo nome do Zucco”, declarou.

A decisão de Eduardo Bolsonaro surge em meio a uma ação que visa a apreensão do passaporte do parlamentar. No dia 27 de fevereiro, quando o deputado embarcou para os Estados Unidos, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) solicitou à Procuradoria-Geral da República (PGR) que o documento do filho do ex-presidente fosse retirado, com base em acusações de crimes contra a soberania e as instituições do Brasil.

Quem é Luciano Zucco

Militar de carreira, Luciano Zucco está em seu primeiro mandato na Câmara Federal, tendo sido o mais votado entre os gaúchos. É o atual líder da oposição na Casa. Antes, foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul.

Zucco passou a ganhar notoriedade em 2023, quando presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o Movimento dos Trabalhadores sem Terra.

A comissão foi concluída sem que o parecer do relator, Ricardo Salles (PL-SP), fosse votado, o que foi interpretado por muitos deputados como um revés para Zucco e Salles, e uma conquista para o governo.