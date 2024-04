Deputado percorre BRT na Av. Brasil e fala em “transtorno bilionário”

Coluna do Mazzini 10/04/2024 - 11:28 Para compartilhar:

Com as mudanças do BRT Transbrasil, que vem deixando o trânsito caótico e não tem integração com o trem e o metrô, o deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, criticou a ação que chamou de “transtorno bilionário”.

Na avaliação dele, o investimento de R$ 2 bilhões pela Prefeitura do Rio na obra do Transbrasil, que se arrastou por quase 10 anos até ser inaugurado nas últimas semanas, teve resultados contrários aos prometidos: atraso na vida da população e mais tempo nos deslocamentos, sobretudo para os moradores da Zona Oeste.

Marcelo Queiroz sentiu na pele os transtornos da população no 1° dia útil após a ampliação da operação. Na carona do morador de Campo Grande André Silva, o parlamentar levou quase três horas do bairro da Zona Oeste até o Centro do Rio. “O investimento é incompatível com o resultado. BRT não é transporte de massa”, critica o deputado.