Deputado italiano expressa solidariedade a Lula

SÃO PAULO, 24 NOV (ANSA) – O deputado do Parlamento da Itália Fabio Porta, eleito pela comunidade italiana na América do Sul, expressou solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por conta da descoberta de um suposto plano para assassiná-lo envenenado após as eleições de 2022.

“A confirmação de um plano golpista que previa o assassinato do presidente e do vice-presidente do Brasil [Geraldo Alckmin], além do presidente do STF [Alexandre de Moraes, que exercia o cargo na época], não pode não levantar preocupação e gerar indignação em todos os sinceros democratas que têm no coração o futuro da democracia no Brasil e no mundo”, disse Porta, do Partido Democrático (PD), de centro-esquerda, em um comunicado.

“Ao presidente Lula e ao vice Alckmin, toda a minha solidariedade pessoal e do Partido Democrático. A defesa da democracia e a condenação a toda forma de violência são a estrela guia de nosso compromisso político. Por esse motivo, estamos ao lado de todos aqueles que, mesmo de posições políticas diversas, repudiam o ódio, a intolerância e qualquer forma de atentado ao Estado de direito”, acrescentou o deputado.

Na semana passada, a Polícia Federal prendeu quatro militares de elite e um policial acusados de tramar o assassinato de Lula, Alckmin e Moraes após as eleições de 2022 e indiciou 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por tramar um golpe para reverter o resultado das urnas. (ANSA).