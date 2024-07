Deputado italiano alerta que Camorra usa TikTok para se promover

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 20:01 Para compartilhar:

NÁPOLES, 31 JUL (ANSA) – O deputado italiano Francesco Emilio Borrelli, do partido Europa Verde, denunciou que a máfia Camorra utiliza o aplicativo TikTok como uma ferramenta de propaganda.

“Há anos denunciamos como as redes sociais, em particular o TikTok, acabaram nas mãos da Camorra. Através de imagens, palavras eficazes e ritmos latinos ou neomelódicos, ela constrói ídolos para crianças e novos recrutas, atraindo-os com promessas de dinheiro, poder, sexo, drogas e armas”, alertou Borrelli.

De acordo com o político, conhecido pelo seu combate contra o crime organizado, a Camorra faz publicações para afirmar seu poder e intimidar inimigos. O deputado ainda analisou que “muitos danos já foram causados” em razão desta estratégia.

Um dos principais alvos nas redes sociais é o ex-chefe do clã Piccirillo di Mergellina Gennaro Panzuto, chamado de “Genny, Il Terremoto”, que há anos é um colaborador da justiça.

As gravações postadas na plataforma chinesa criticam e ameaçam o ex-mafioso por ter passado a ajudar as autoridades italianas após sua prisão. (ANSA).