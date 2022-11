Deputado federal diz que Bolsonaro bate em Michelle: ‘Está toda marcada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2022 - 1:05 Compartilhe

O deputado federal Julian Lemos (União Brasil-PB), ex-aliado de Jair Bolsonaro (PL), afirmou em entrevista ao podcast “Cast Arretado” que o presidente bate na primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O vídeo com o trecho da entrevista no qual o parlamentar acusa o presidente de agressão repercutiu nas redes sociais nesta segunda-feira (7), e Julian diz que o casamento dos dois é de “fachada”.

“[O relacionamento de Bolsonaro e Michelle] é de fachada. Ela não aguenta nem ver ele”, diz o deputado. “Ele [Bolsonaro] de uns tapas nela. Nas primeiras férias dele, ele foi pra uma ilha. Ela foi colocar silicone e ele deu uns tapas nela dentro de casa. Agora deu outros empurrões nela de novo”, disse Julian.

A entrevista foi concedida na semana passada, no mesmo dia em que o presidente se pronunciou pela primeira vez desde o resultado das eleições, no qual foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito para assumir o cargo em janeiro de 2023.

“Ela não estava com ele hoje no discurso”, diz um dos apresentadores do podcast. “Não tava porque ela está toda marcada. Manda ela aparecer aí. Tô dizendo a você. Manda ela aparecer aí”, diz o deputado.

“Era pra estar preso então, não é?”, diz outro dos apresentadores. “Prende não. Presidente da República não prende, não”, conclui Julian.

Assista o trecho abaixo.

