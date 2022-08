Deputado federal David Miranda está internado na UTI em estado grave no Rio

Da Redação 11/08/2022 - 0:53 Compartilhe

O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ) está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital no Rio de Janeiro desde o último sábado (6).

A informação foi divulgada pelo marido do parlamentar, o jornalista Glenn Greenwald. Segundo ele, Miranda foi parar no hospital após sentir dores no estômago.

“No sábado, durante um evento público, o David começou a sentir muita dor na área do estômago. [Ele] voltou para casa, cancelou o resto dos eventos, mas a dor se intensificou muito rapidamente até o ponto que foi insustentável”, disse Gleen em um vídeo publicado no Twitter.

“Ele foi para a emergência e, chegando lá, os médicos perceberam que ele tinha um problema bem sério com o sistema gastrointestinal, que estava muito inflamado, com infecções em várias partes do sistema”, continuou Glenn.

“Ele foi internado na hora na UTI, e nas próximas 72 horas nada melhorou, muito pelo contrário, tudo estava piorando, o que deixou David com um estado bem grave, gravíssimo. E hoje foi o primeiro dia que as coisas pararam de piorar, e na realidade os exames estão mostrando um pouco de melhoras. Isso está dando à gente uma esperança realista, um otimismo que ele, com a força dele, vai conseguir resistir a esses problemas que estão acontecendo”, explicou o jornalista.

Atualização sobre a situação do David: David continua na UTI em estado grave, mas as últimas horas mostraram os primeiros sinais de melhoria no quadro dele, o que nos deixa mais otimistas. Nossa família agradece muito todas as mensagens de carinho e apoio. Estamos juntos. pic.twitter.com/2N1n7QOCkM — Glenn Greenwald (@ggreenwald) August 10, 2022

No domingo (7), Miranda chegou a compartilhar um vídeo em seu twitter informando que estava internado no hospital e que não poderia participar da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói, no Rio de Janeiro.

“Tenho me sentido mal nos últimos dias, e ontem finalmente fui ao hospital, e acabei internado”, escreveu o parlamentar.