Deputado estadual José Patriota morre aos 63 anos

17/09/2024 - 8:21

O deputado estadual José Patriota (PSB-PE) morreu na manhã desta terça-feira, 17, aos 63 anos. A informação foi confirmada pela família do parlamentar nas redes sociais.

Desde 2018, José Patriota estava em tratamento para combater um câncer no fígado. O corpo do deputado estadual será velado e sepultado em Afogados da Ingazeira, no Cine São José.

Nascido em Tabira, Sertão do Pajeú, José Patriota iniciou a vida política em Afogados da Ingazeira, onde exerceu mandatos como vereador, vice-prefeito e prefeito do município.

Além disso, foi presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe), tendo exercido o cargo por seis mandatos consecutivos. O parlamentar havia sido eleito em 2022 com 43.586 votos.