Deputado estadual do PSL é criticado após dizer que ser gay ‘é opção’

Gilberto Cattani, deputado estadual do PSL em Mato Grosso, fez uma publicação em suas redes sociais dizendo que “ser homofóbico é uma escolha, ser gay, também”. Ele foi repudiado por colegas e entidades que defendem grupos LGBT+. As informações são do UOL.

A deputada Janaina Riva (MDB) repudiou em seu Twitter e Instagram o posicionamento de Cattani. “A minha posição foi muito mais pessoal do que uma posição política. Como sou a única deputada mulher no parlamento do Mato Grosso, minha defesa é a defesa das minorias, no qual eu me incluo também como única mulher do parlamento”, alegou ao UOL.

“Ser gay é nunca será uma escolha, é uma orientação. Até porque é um caminho de dificuldade, de preconceito, de violência, como comentários feitos pelo meu colega, onde a gente acaba só inflamando mais discussão e só prejudicando a comunidade que luta tanto contra a homofobia”, concluiu.

Em nota conjunta, Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de Cuiabá, Grupo Livre-Mente, Conselho da Juventude, União da Juventude Socialista, União Nacional Dos Estudantes, Coletivo Mães pela Diversidade- MT e Levante Popular da Juventude repudiaram a fala do deputado. A nota também pede que o deputado se retrate e convoque uma audiência pública para conversar sobre as violências que a população LGBT+ sofre no estado de Mato Grosso.

Gilberto Cattani se posicionou por meio de sua assessoria de imprensa. “O deputado disse que não é contra nenhuma opção sexual, que apenas publicou uma opinião em suas redes sociais e que não pretende mais se manifestar sobre o assunto”.

