Deputado estadual do MA faz discurso em inglês para parabenizar Donald Trump

O deputado estadual do Maranhão Dr. Yglésio (PRTB) discursou na Assembleia Legislativa do Estado, em São Luís, na última quarta-feira, 6, para parabenizar Donald Trump por vencer as eleições nos Estados Unidos. Toda a mensagem ao presidente eleito foi feita em inglês (clique no vídeo abaixo para ver).

“Bom dia, meus colegas. Eu gostaria de congratular o senhor Donald Trump por ganhar a eleição ontem. É uma vitória da democracia e para todos nós, conservadores brasileiros, que acreditamos em liberdade de expressão e em todas as outras coisas relacionadas. Obrigado a todos os meus colegas e obrigado e parabéns, senhor Trump”, disse, em inglês, o parlamentar. O discurso foi compartilhado nas redes sociais.

Em seu discurso, o deputado também chamou os institutos de pesquisa de “máfia internacional”. “Estão fazendo pesquisas para manipular realmente o sistema e tentar vencer na marra, mas não venceram”, afirmou.

Para o parlamentar, a eleição americana poderá influenciar o Brasil, principalmente no Judiciário. “Os Estados Unidos, diplomaticamente, vão voltar a ser gigantes e protetores (…) dos demais países, como o Brasil, que hoje são alvos desse tiranetes do Supremo Tribunal Federal. Vai acabar a farra de Alexandre de Moraes, de Flávio Dino, de Gilmar Mendes, essa molecagem em que se transformou o país”, discursou Yglésio.

“Agora, com o Trump, a elegibilidade de Bolsonaro está cada vez mais próxima”, acredita o deputado, aliado do ex-presidente. Em uma postagem sobre o discurso, ele atacou o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. “Tem gente no Maranhão que gosta de Luladrão e do ‘carcamano’; já eu gosto do Bolsonaro e do Trump, próximo presidente americano!”, escreveu.

Yglésio, porém, já foi filiado ao Partido dos Trabalhadores. Em 2014, disputou vaga de deputado estadual pelo partido, não se elegeu e ficou como primeiro suplente.