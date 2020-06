Deputado do Parlamento Europeu aparece sem calças em videoconferência

O deputado irlandês Luke ‘Ming’ Flanagan, membro do Parlamento Europeu, chamou a atenção ao participar de uma videoconferência do Europarlamento apenas de camiseta e cueca. O deputado estava sentado na cama e, certamente, não percebeu que o enquadramento do celular revelava mais do que ele esperava mostrar.

Na reunião, os participantes respondiam a perguntas sobre o impacto do Quadro Financeiro Plurianual da PAC (Política Agrícola Comum), a ser implantado entre 2021 e 2027. No vídeo, o deputado irlandês apresenta seu argumento enquanto passa a mão pela perna nua. Ao terminar a explanação, ele desligou a câmera.

Logo em seguida, a transmissão passou a exibir o alemão Norbert Lins, que liderava a reunião, e não conseguiu segurar uma leve risada com a situação.

No Twitter, Ming rebateu alguns comentários sobre o incidente e afirmou que “cronometrou” o tempo de sair para correr errado. “Para ser honesto, não me importei”, disse Ming ao jornal The Irish Times. “O que é um par de pernas no fim das contas?”, comentou.