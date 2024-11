Deputado do MDB apresenta requerimento de criação de comissão externa contra Carrefour

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 15:03 Para compartilhar:

O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) apresentou nesta segunda-feira, 25, um requerimento de criação de uma comissão temporária externa para “acompanhar e monitorar as declarações de boicote auferidas pelo Carrefour quanto à comercialização de carnes do Mercosul”.

A reivindicação ocorre após o CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, ter divulgado um comunicado em que afirma que a varejista francesa se compromete a não vender carnes originárias do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O executivo disse que essas mercadorias não cumprem “requisitos e padrões”.

Na justificativa do requerimento, Moreira argumentou que a posição do Carrefour “é uma atitude absolutamente irresponsável, falaciosa e discriminatória, em uma clara afronta protecionista ao setor agropecuário brasileiro”. Ele sustenta que “o Brasil possui uma das legislações mais rigorosas do mundo no que diz respeito ao controle ambiental”.

Além disso, o parlamentar diz que “causa estranheza a despreocupação do Sr. Bompard com as operações da empresa no Brasil, já que 80% do abastecimento interno é realizado por fornecedores brasileiros”. O autor do requerimento também afirma que as declarações “ferem os princípios do diálogo e da cooperação internacional”.

Segundo Moreira, a comissão externa vai avaliar “a conduta e as constantes denúncias da companhia no Brasil” e cita “antecedentes graves das operações, ligados a violações raciais, ambientais e trabalhistas”.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), declarou que pretende pôr em discussão o projeto que institui a Lei de Reciprocidade Ambiental.

A proposta proíbe o governo brasileiro de firmar acordos internacionais com restrições ambientais à exportação de produtos brasileiros, sem que os países signatários adotem medidas correspondentes.