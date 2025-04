Deputado diz que ainda vai avaliar se aceita convite de Lula para assumir ministério

O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA) publicou uma nota nesta sexta-feira, 11, afirmando que irá ouvir deputados do seu partido antes de aceitar o convite do presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério das Comunicações, após a saída de Juscelino Filho.

Leia a nota na íntegra:

Recebi com respeito e senso de responsabilidade o convite do presidente Lula para integrar o governo federal. Agradeço a confiança em meu nome e ressalto que, conforme alinhado com o próprio presidente, qualquer definição será construída coletivamente, em diálogo com a bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados, da qual tenho a honra de ser o líder.

Fui eleito para representar e conduzir os interesses da bancada, sempre com equilíbrio, transparência e compromisso com o projeto político que nos une. Não tomarei nenhuma decisão sem antes ouvir os deputados e deputadas que confiam no meu trabalho e com quem compartilho, diariamente, a construção de uma agenda em defesa do país.

Mantenho meu compromisso com a lealdade à bancada, à Casa Legislativa e aos princípios que guiam minha trajetória pública. Seguiremos trabalhando com responsabilidade, diálogo e respeito à institucionalidade.

Pedro Lucas Fernandes

Líder do União Brasil na Câmara dos Deputados

Anunciado por Gleisi

O nome de Pedro Lucas Fernandes para o Ministério das Comunicações foi anunciado pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, Gleisi Hoffmann, após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Pedro Lucas, no fim da tarde de quinta-feira, 10, no Palácio da Alvorada. .

Segundo a ministra, a nomeação e posse deveriam ocorrer após os feriados de Páscoa e Tiradentes, para que o indicado para o Ministério acerte detalhes da licença no mandato e a indicação de um novo líder da legenda. O União Brasil possui uma das maiores bancadas na Câmara, com 59 deputados.

A indicação de Pedro Lucas já havia sido sinalizada pelo presidente Lula durante viagem a Honduras. Na ocasião, ele ressaltou que não está trabalhando com novas substituições na equipe no momento e, nesta hipótese, decidirá quando e como elas deverão ocorrer.

Juscelino Filho, agora ex-Ministro das Comunicações, pediu desligamento do cargo no início desta semana, após ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República por supostos desvios em emendas parlamentares quando era deputado federal.

