Deputado destina emenda de R$ 1,3 milhão como ‘presente’ à noiva vereadora; entenda

A presidente da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul (RS), Nicole Weber (Podemos), recebeu como “presente” emenda de R$ 1,3 milhão do noivo, o deputado federal Covatti Filho (PP-RS).

A parlamentar foi até Brasília para solicitar recursos a uma obra no setor elétrico do Hospital Santa Cruz, que possui 247 leitos e também atende moradores de outros municípios da região.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nicole Weber (@ver.nicoleweber)

Por meio de um vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, a vereadora afirmou que conseguiu alcançar o objetivo no gabinete do deputado Covatti Filho, com quem irá se casar no mês que vem.

“Vim dar uma ótima notícia. Existe um problema na parte elétrica do hospital que precisa ser resolvido, e é muito caro. Mal eu sabia que isso poderia ter sido resolvido dentro de casa. O deputado Covatti Filho, meu noivo, me deu de presente R$ 1,3 milhão para que eu repassasse ao Hospital Santa Cruz e fosse feito toda a parte elétrica e a instalação de aparelhos de ar condicionado”, disse, em frente à Esplanada dos Ministérios.

O trâmite não é ilegal, porém, o STF (Supremo Tribunal Federal) vem cobrando o Congresso Nacional por mecanismos de transparência e de aplicação dos repasses, adequando assim o uso das verbas para as ações mais prioritárias.

O valor repassado pelo deputado federal é quase três vezes superior em relação à maior emenda recebida pelo hospital, de R$ 419 mil, em 2017.

A IstoÉ procurou o deputado e a vereadora para comentarem o caso, mas não obteve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.