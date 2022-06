Deputado dá tapa em líder do MBL no Paraná após questionamento sobre gastos com aluguel

O deputado bolsonarista Delegado Fernando Martins (Republicanos-PR) deu um tapa e ameaçou João Bettega, líder do Movimento Brasil Livre (MBL), no gabinete do parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná no último dia 31 de maio. As informações são do UOL.

Bettega foi questionar Martins sobre o valor de R$ 6 mil pago de aluguel. O líder do MBL no Paraná deu detalhes sobre a moradia do parlamentar, o que acabou gerando a reação. “Você acha moral gastar tanto dinheiro com apartamento de luxo?”, perguntou.





Martins respondeu que o valor é “legal” e que “o preço do aluguel é caro” em Curitiba. Mostrando-se insatisfeito, o deputado bolsonarista passou a ficar agressivo e, ao notar que estava sendo filmado, levantou-se para dar um tapa nas costas de Bottega.

“Você veio falar aqui com polícia, cara”, disse o delegado antes de pegar o celular das mãos da pessoa que fazia a gravação. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais de Bottas e no perfil do MBL no Instagram.