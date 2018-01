Deputado da Assembleia Constituinte é morto na Venezuela

CARACAS, 10 JAN (ANSA) – Tomas Lucena, membro da Assembleia Constituinte da Venezuela, foi morto a tiros em Trujillo, nesta quarta-feira (10). As informações foram divulgadas no Twitter da presidente da entidade, Delcy Rodriguez, e confirmadas pelos jornais locais. Henry Rangel Silva, governador de Trujillo, disse que Lucena “foi interceptado por um grupo de motociclistas” e levou quatro tiros no peito, enquanto andava de carro por Valera com sua esposa, após buscar o filho na escola. Hoje, o governo venezuelano exigiu às autoridades que investiguem a hipótese crime político como a principal causa do assassinato do constituinte de 31 anos. “Exigimos a mais profunda das investigações e que tomemos como ‘atiramento político’ como principal responsabilidade deste assassinato”, disse Jorge Rodríguez, ministro de Comunicação, à uma emissora estatal. Para o ministro, a morte de Lucena se assemelha a de outros dirigentes oficiais, como o assassinato do deputado Robert Serra, morto a facadas em sua residência em 2014.

A Assembleia Constituinte não é reconhecida pela oposição do país, que acusa o presidente Nicolás Maduro de fazer a instituição do órgão apenas para ter poder também sobre o Legislativo, já que todos os deputados são pró-governo.

Para os opositores – e para a comunidade internacional – é a Assembleia Nacional, eleita no fim de 2015, quem, de fato, representa o desejo dos eleitores. Nesta Casa, três quartos dos deputados são da oposição. (ANSA)