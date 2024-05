Deputado rebate Leite e critica falta de verbas à Defesa Civil do RS: ‘Demonstração de negacionismo climático’

Marina Miano Cardosoi Marina Miano Cardoso https://istoe.com.br/autor/marina-miano-cardoso/ 13/05/2024 - 16:05 Para compartilhar:

O estado do Rio Grande do Sul tem sido atingido por temporais desde a última semana de abril, que deixou cidades inundadas e 147 mortos até o momento, segundo o último levantamento divulgado pela Defesa Civil. Em meio ao enfrentamento da crise provocada pelas fortes chuvas, o deputado estadual Matheus Gomes (PSOL) levantou uma discussão sobre a falta de verbas destinada ao órgão pelo governador gaúcho, Eduardo Leite (PSDB).

Em entrevista à ISTOÉ, o parlamentar afirmou que, desde o início da gestão do MDB, há um desinvestimento na Defesa Civil e na área de prevenção a desastres no estado. “A minha crítica se refere, principalmente, à escassez de equipamentos ao órgão. Foram destinados R$ 50 mil para aparelhamento e qualificação da Defesa Civil, quando deveria ter sido muito mais”.

Matheus ressaltou que houve disponibilidade de verbas, porém só após o desastre climático ter ocorrido. “Estou fazendo uma discussão a respeito da cultura da prevenção. Em 2017, ocorreu uma consultoria para instituir um plano de prevenção, mas ele não saiu do papel até hoje. Depois, houve uma outra consultoria para realizar o mapeamento ecológico e econômico do estado, no qual gastou-se R$ 30 milhões e não foi colocado em prática”, afirmou.

“A meu ver, isso demonstra o negacionismo climático, pois o Rio Grande do Sul figura nos painéis sobre emergências climáticas como um estado suscetível a precipitações de altos volumes, secas e estiagens”, completou.

Discussão teve início nas redes sociais

As rusgas entre o deputado estadual e o governador tiveram início após o parlamentar publicar em seu perfil no X (antigo Twitter), no dia 1° de maio, sobre a falta de verbas.

Durante uma coletiva de imprensa, Eduardo Leite disse que é “muito importante estabelecer isso com absoluta clareza de uma mentira em relação à falta de investimentos”, pois houve o investimento de R$ 115 milhões para o enfrentamento de crises climáticas.

O deputado rebateu a declaração do governador e afirmou que o valor seria o total de recursos de três secretarias, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. “As outras verbas são para a criação de um centro de operações, que ainda não saiu do papel, e os recursos que o governador se refere, são pós desastres”, afirmou.

“Isso representa 0,2% do orçamento do Rio Grande do Sul, que é de mais de R$ 86 bilhões e foi votado e discutido na Assembleia Legislativa do estado depois de 2023, quando 40% das cidades que tiveram calamidade pública decretada por chuvas foram no Rio Grande do Sul. O governador resolveu investir só 0,2%, isso é uma negligência”, completou.

Até o momento, os temporais no estado afetaram 447 municípios, deixaram 538.241 pessoas desalojadas, 806 feridas e 127 desaparecidas.

A ISTOÉ entrou em contato com o governo do Rio Grande do Sul para obter mais informações sobre as duas consultorias realizadas, porém não houve resposta até o momento. O espaço permanece aberto.