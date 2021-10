Deputado conservador é esfaqueado no Reino Unido

LONDRES, 15 OUT (ANSA) – O deputado britânico David Amess, do Partido Conservador, foi esfaqueado múltiplas vezes por um homem em Essex, no sul do Reino Unido.

De acordo com a imprensa local, o parlamentar foi atacado em uma igreja metodista durante reunião com eleitores de seu distrito.

Até o momento, não há detalhes sobre seu estado de saúde nem sobre os motivos da agressão, mas um suspeito já foi preso pela polícia.

“Não estamos buscando mais ninguém ligado ao incidente e não acreditamos que haja alguma ameaça ao público”, diz um comunicado das forças de segurança.

Com 69 anos, Amess é deputado desde 1983 e faz parte da base do premiê conservador Boris Johnson. O ataque desta sexta remete ao assassinato da deputada trabalhista Jo Cox, morta a tiros e facadas por um terrorista de extrema direita em 16 de junho de 2016, às vésperas do plebiscito do Brexit. (ANSA).

