Deputado brasileiro prevê que será expulso do Congresso americano na próxima votação

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 28/11/2023 - 2:57 Para compartilhar:

A saga do brasileiro George Santos no Capitólio poderá chegar ao fim em breve.

Já nesta semana, a Câmara poderá votar pela expulsão do congressista republicano de Nova York indiciado, depois que um relatório contundente do Comitê de Ética concluiu que ele usou os fundos de sua campanha para pagar despesas pessoais, incluindo aluguel, viagens, itens de luxo, tratamentos cosméticos, como Botox e uma assinatura do site de conteúdo adulto OnlyFans.

O relatório também concluiu que Santos enganou os seus doadores e apresentou conscientemente declarações falsas sobre finanças de campanha. (Santos, que classificou o relatório como “tendencioso”, declarou- se inocente das acusações federais .)

O presidente do Comitê de Ética, Michael Guest, R-Miss., apresentou uma resolução antes do feriado de Ação de Graças para expulsar Santos do Congresso. “A quantidade de fraudes e abusos foi algo sem precedentes. Nunca vimos isso antes”, disse Guest. “Acredito que, com base na extensão da conduta, essa expulsão é uma solução apropriada.”

Santos, que descartou a renúncia, disse na segunda-feira no X que planeja se candidatar a um voto de expulsão. O republicano nova-iorquino reconheceu anteriormente que os seus dias no Congresso estavam contados, embora sejam necessários dois terços do plenário da Câmara para expulsar um membro. Num longo discurso online carregado de palavrões na sexta-feira, ele previu que se tornaria apenas a sexta pessoa na história a ser expulsa da Câmara dos Representantes.

A expulsão do Congresso é extremamente rara. Três dos cinco membros expulsos foram destituídos por deslealdade por lutarem pela Confederação durante a Guerra Civil. Os outros dois – os deputados Michael Myers, D-Pa., e James Traficant, D-Ohio – foram expulsos em 1980 e 2002, respectivamente, depois de terem sido condenados por crimes federais.

O Departamento de Justiça acusou Santos de diversas acusações federais , incluindo roubo de identidade, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Ele deve ser julgado em setembro.

Parlamentares bolsonaristas, liderados por Eduardo Bolsonaro (PL), foram aos EUA no feriado de 15 de novembro e se encontraram com o deputado norte-americano George Santos. Segundo o filho do ex-presidente, a visita tinha como intuito falar sobre liberdade de expressão.

Além de Eduardo, a comitiva contava com outros 7 congressistas. Os senadores Magno Malta (PL-ES) e Jorge Seif (PL-SC) e os deputados Altineu Côrtes (PL-RJ), Delegado Ramagem (PL-RJ), Júlia Zanatta (PL-SC), Capitão Alberto Neto (PL-AM) e Gustavo Gayer (PL-GO).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias