Deputado americano pede que Trump suspenda visto de Moraes: ‘Ameaça aos EUA’

O republicano Rich McCormick, representante da Georgia no Congresso americano, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que imponha sanções e revogue o visto de Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o congressista, o juiz brasileiro promove uma “perseguição política” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para fraudar as eleições de 2026, “assim como que aconteceu com o presidente Trump”.

“Moraes também é uma ameaça aos EUA, censurando empresas americanas e violando a soberania digital“, prosseguiu McCormick, em referência aos bloqueios impostos pelo magistrado às atividades das redes sociais X (antigo Twitter) e Rumble no Brasil até que as companhias garantissem representação legal no país.

Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes is weaponizing the judiciary to rig the 2026 election, silencing opposition and protecting President Lula. The indictment of @JairBolsonaro isn’t justice—it’s political persecution, just like what was done to President Trump.… pic.twitter.com/hBxIhPSRsR — Congressman Rich McCormick, MBA MD (@RepMcCormick) February 25, 2025

Algoz da direita radical, Moraes protagonizou embates jurídicos com as plataformas e ainda relata, no Supremo, as ações sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, pela qual Bolsonaro teve o passaporte suspenso e foi denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República).

Desde que Trump voltou à Casa Branca, lideranças bolsonaristas apostam nos EUA como caminho para contra-atacar a atuação do juiz. O pedido de suspensão do visto é uma dessas estratégias, como reportou a IstoÉ, e depende exclusivamente de uma decisão do presidente americano. Segundo especialistas do direito internacional, contudo, as relações diplomáticas entre os dois países tornam essa medida pouco provável.