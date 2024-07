Deputada Júlia Zanatta e Felipe Neto discutem no X após Justiça negar remoção de publicação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/07/2024 - 8:25 Para compartilhar:

Após uma decisão da Justiça em ação movida pela deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) contra o influenciador digital Felipe Neto, ambos utilizaram a rede social X (antigo Twitter) para comentarem o caso e criticarem um ao outro nesta segunda-feira, 22.

Zanatta questionou legalmente uma publicação feita pelo influenciador que citava que ela não ter utilizado a habitual tiara de flores no Parlamento Europeu. À época, Neto ironizou a escolha da deputada indicando a relação do acessório ao nazismo.

“A tiara na cabeça é tida por muita gente como um símbolo de apologia ao nazismo. Essa moça usa quase o tempo inteiro, mas garante que não é essa a sua motivação. Porém, olha que curioso, ela tirou quando foi no parlamento europeu”, escreveu Neto no X no dia 13 de junho deste ano.

A Justiça de Santa Catarina negou a solicitação da parlamentar, que pedia que a publicação fosse retirada. Em comemoração, Neto escreveu também no X que “bolsonaristas não cansam de perder” e reafirmou suas colocações.

“É necessário entender a diferença entre ataque de ódio e crítica protegida pela liberdade de expressão. Na minha crítica, em momento algum chamo a deputada de nazista, apenas levanto questionamentos e digo o que as pessoas costumam interpretar, levantando a dúvida: ‘por que ela tirou a tiara quando foi falar no parlamento europeu?’ Tivesse a deputada lido a publicação com inteligência, veria que eu deixo claro que ela nega ter o nazismo como motivação para a tiara. Mas pedir pra bolsonarista ler alguma coisa com inteligência é uma tarefa difícil, de fato”, disse o influenciador.

Em reposta, a parlamentar alegou que Felipe Neto fala de bolsonaristas para ganhar popularidade e criticou o visão do que é liberdade de expressão segundo a concepção do influenciador.

“Esse rapaz parece se sentir no direito de incitar ódio, colocando em risco famílias e reputações. Para ele e sua turma, liberdade de expressão significa fazer graves acusações disfarçadas de críticas. Mas, quando são criticados, correm para alegar que é discurso de ódio contra eles e até pedem censura das redes” pontuou.