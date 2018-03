Deputada italiana diz que morte de Marielle foi ‘execução’

ROMA, 16 MAR (ANSA) – A presidente da Câmara dos Deputados da Itália, Laura Boldrini, lamentou hoje (16) a morte da vereadora brasileira Marielle Franco, do PSOL, assassinada no Rio de Janeiro com quatro tiros na cabeça. “‘Não é não. Não é não’, era o slogan que Marielle Franco tatuou em seu braço. Não à violência contra as mulheres, não à discriminação e não à marginalização”, escreveu a deputada, em seu Twitter. “Ela foi executada. Agora somos nós que temos de dizer não ao silêncio. Devemos falar de Marielle para não nos esquecermos”, acrescentou. (ANSA)