Deputada Flordelis troca de advogado por estratégia de sua defesa

A deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, decidiu trocar de advogado por estratégia de sua defesa. As informações são do jornal O Dia.

Anderson Rollemberg deixou o processo de Flordelis após quase dois anos defendendo a parlamentar. Agora, a pastora será defendida pela ex-deputada Janira Rocha.

“Continuo no processo atualmente pelo filho biológico Flávio, que é acusado de ser o executor do crime. Essa saída nesse momento foi tão somente estratégia de defesa da banca de advogados. Não há outro motivo”, disse Rollemberg.

Denunciada pela morte do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019, a parlamentar responde por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada.

Em razão da imunidade parlamentar, Flordelis, que só pode ser presa em flagrante por crime inafiançável, cumpre medidas cautelares, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.

No início deste mês, a juíza do Terceiro Tribunal do Júri de Niterói Nearis dos Santos Carvalho Arce decidiu que a deputada e mais nove acusados pela morte do pastor vão enfrentar o júri popular.

