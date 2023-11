Deputada estadual Monica Seixas entra na justiça contra a Enel

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/11/2023 - 17:22 Para compartilhar:

A deputada Monica Seixas, do Movimento Pretas do PSOL, entrou ontem (06.11) com uma representação no Ministério Público (MP) e outra no Tribunal de Contas do Estado (TCE) contra a Enel Brasil SA. O Estado de São Paulo foi atingido por um forte vendaval na última sexta-feira (03.11), com ventos que ultrapassaram os 100 km/h, além das trágicas mortes, quedas de árvore, alagamentos e desmoronamentos, ao menos 2,1 milhões de pessoas ficaram sem energia. Os canais de atendimento da Enel, empresa privada responsável pelo fornecimento de energia no estado de São Paulo, não funcionaram e a regularização dos serviços ainda não ocorreu totalmente.

Desde que a privatização foi feita, pouco investimento foi realizado, os preços das tarifas aumentaram, o canal com o consumidor foi restrito e houve um corte de funcionários de 36% dos empregados desde 2019.

“A Enel acumula desassistência, lentidão e descaso nesses dias sem energia. Esses fenômenos climáticos serão cada vez mais frequentes. Onde estão os investimentos para evitar danos à população? A Enel não cumpre o contrato e por isso vamos à justiça. As pessoas não podem ficar desassistidas dessa forma. A revolta popular só aumenta”, afirma Monica Seixas.

