Deputada estadual do PP assume secretaria de Agricultura do RS

São Paulo, 30 – A deputada estadual Silvana Covatti (PP) é a nova secretária de a Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Rio Grande do Sul, no lugar do filho, Covatti Filho, que reassumirá seu mandato de deputado federal em Brasília.

Durante evento virtual de posse, a secretária destacou o momento atual da agricultura gaúcha, com a certificação de Estado livre de aftosa sem vacinação e a colheita de uma safra histórica após períodos de estiagem vividos em 2020. Silvana Covatti é a primeira mulher a assumir a pasta.

